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"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа

"Этому клоуну конец": Зеленский переступил последнюю красную линию Трампа

  Вчерашняя статья в немецком издании Bild под названием "Чтобы угодить Путину, Трамп отклоняет сделку с Зеленским на 50 миллиардов" является прекрасным примером того, как необратимое разрушение психики не позволило Зеленскому вовремя понять, что Трамп поставил на нем крест.

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Комментарии
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И
Иринушка
Зелька плохо кончит. Но нам-то что. Поставят там другое чмо.
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