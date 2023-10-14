Татарстан замыкает десятку регионов ПФО по количеству выявленных случаев COVID-19

Татарстан среди 14 регионов Приволжского федерального округа занимает 10-е место по количеству зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом, выяснило «Реальное время», изучив подсчеты федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
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