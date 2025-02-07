Porsche предупреждает, что отказ от электромобилей приведет к падению прибыли в этом году

Porsche все больше отдаляется от своих грандиозных целей, поставленных в период листинга акций, а расходы компании растут, поскольку топ-менеджмент недооценил желание покупателей спорткаров перейти на электромобили, пишет Bloomberg.
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