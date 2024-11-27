В РФ появилась новая отрасль — производство композитов для авиастроения

Новая отрасль — производство композитов для авиастроения — сформирована с нуля в нашей стране всего за несколько лет, заявил генеральный директор компании «Аэрокомпозит» Анатолий Гайданский в выступлении 27 ноября на IV Конгрессе молодых ученых.