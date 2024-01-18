Подборка фактов о мозге человека, которые вас точно удивят

ЛЦ

Леонид Цымбал

Учёные не просто ничего не знают, а совсем ничего... ))) Ни слова о душе, духе и животной душе. Не знают что такое кокон, где хранится информация. Не знают что такое сны... а это мы в мире духов... Не знают ничего о точке сборки, несущей силе духа. Не знают какой процент нейронов в знаке зодиака составляют дух, душа и животная душа. Вот твердят только про мозг. Мозг... это не мы... Мы... это душа и дух, которые вселяют в тело младенца. Мы духи! Но мы воплощённые духи, а в астрале... резервисты... Это бывшие и будущие люди. Тема большая... Первое воплощение... это Овен, а 12 - е... Рыбы. Мы все здесь просто стажируемся... Это курсы повышения квалификации... У Рыб в коконе записана информация о предыдущих 11 воплощениях. А у Овна... только то, как он был животным в прежней жизни... Духи мне многое рассказали, но здесь всё не напишешь. Пусть хотя бы это знают ))) По сути эти учёные такие же не посвящённые профаны как и основная масса проживающих на Земле... Но посвящённые все в курсе... и не спешат переубеждать работяг )))