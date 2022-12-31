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«России не привыкать к железным занавесам, они должны нас мотивировать. И мы это видим – в КХЛ проявляет себя молодежь». Юрзинов об итогах 2022 года

Владимир Юрзинов считает, что в 2022 году российская молодежь совершила прорыв.  – Во всем и всегда хочу видеть хорошие моменты, которые мы возьмем в будущее нашего хоккея.

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