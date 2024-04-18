Юридической службе МВД России исполняется 242 года

Министром внутренних дел Российской Федерации 9 января 2018 года был подписан приказ «Об установлении памятной даты образования юридической службы в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» № 3, согласно которому исторической датой начала летоисчисления стало 19 апреля 1782 года (8 апреля по старому стилю), день, когда императрицей Екатериной II был утвержден Устав Благочиния или Полицейский.