Юридической службе МВД России исполняется 242 года

Министром внутренних дел Российской Федерации 9 января 2018 года был подписан приказ «Об установлении памятной даты образования юридической службы в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» № 3, согласно которому исторической датой начала летоисчисления стало 19 апреля 1782 года (8 апреля по старому стилю), день, когда императрицей Екатериной II был утвержден Устав Благочиния или Полицейский.
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