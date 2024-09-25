В ХМАО возбудили дело в отношении гендиректора госкомпании

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре начато уголовное преследование генерального директора и начальника производственно-технического отдела государственной компании, которая занимается добычей природных ресурсов.
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