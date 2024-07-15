Боец ВС РФ: ВСУ при отступлении с позиций под Яснобородовкой бросали раненых

Российский военнослужащий поделился подробностями об освобождении населенного пункта Военнослужащие украинской армии при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в ДНР бросали раненых, сообщил РИА Новости командир добровольческого подразделения «Шторм» с позывным «Трапез».