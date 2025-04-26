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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барко забил 7 пенальти в этом сезоне РПЛ. В «Спартаке» в последний раз столько с точки забивал Бесчастных в 2002-м

Аргентинец отличился в дерби с ЦСКА (1:2).  Барко забил уже 12 голов в текущем сезоне чемпионата России – 7 с пенальти.

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