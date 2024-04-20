Год качества.

В рамках Года качества в ОАО ´Бобруйский завод растительных масел´ прошел круглый стол, в ходе которого специалисты отдела стандартизации и сертификации Бобруйского ЦСМС, представители Могилевской областной инспекции Госстандарта и заинтересованные лица завода обсудили вопросы производства и качественных характеристик продукции.