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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Год качества.

Год качества.

В рамках Года качества в ОАО ´Бобруйский завод растительных масел´ прошел круглый стол, в ходе которого специалисты отдела стандартизации и сертификации Бобруйского ЦСМС, представители Могилевской областной инспекции Госстандарта и заинтересованные лица завода обсудили вопросы производства и качественных характеристик продукции.

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