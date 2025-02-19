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Прокуратура Челябинска возбудила иск против поставщиков питания и 106 школ

Прокуратура Челябинска возбудила иск против поставщиков питания и 106 школ

Прокуратура Челябинской области подала иск против четырех поставщиков школьного питания и 106 образовательных учреждений ЧелябинскаПрокуратура Челябинской области подала иск против четырех поставщиков школьного питания и 106 образовательных учреждений Челябинска, требуя признать сделки между ними и администрацией города недействительными.

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