Ограбление в октагоне: Волков крайне спорным судейским решением уступил Гану на UFC 310

Александр Волков потерпел поражение в бое-реванше с Сирилом Ганом на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл первый раунд, но во втором чуть было не отправил француза в нокдаун, а большую часть третьего контролировал того на земле.