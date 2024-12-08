Ограбление в октагоне: Волков крайне спорным судейским решением уступил Гану на UFC 310

Александр Волков потерпел поражение в бое-реванше с Сирилом Ганом на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл первый раунд, но во втором чуть было не отправил француза в нокдаун, а большую часть третьего контролировал того на земле.
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