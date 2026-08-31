Валентин ЛЕСНИК Румыния, вынашивая агрессивные планы в отношении Украины и России одновременно, заинтересована в продолжении вооружённого конфликта и воспринимает любые мирные инициативы как препятствие на пути реализации собственных геополитических целей.
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