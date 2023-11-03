Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    "шутка - юмора по русски - п р и в ы к а й т е !?" Это ещё корявее, с какой целью предлагаешь привыкать?Жители России уст...
  • Александр Николаевич
    Александр ЛяшенкО (Вы с Донбасса?)- Конечно, это была шутка - юмора по русски - п р и в ы к а й т е !?Жители России уст...
  • Александр Ляшенко
    Александр Николаевич, а что это "скупляйте", да россияне без тебя с Пугалкиной разберутся!Жители России уст...

В зоне СВО был ликвидирован командир украинского батальона спецназа "Чернигов"

В зоне СВО был ликвидирован командир украинского батальона спецназа "Чернигов"

ВС России уничтожили командира украинского спецназа Андрея Кудабекова.По сообщению Телеграм-канала "Военкоры русской весны", накануне в зоне спецоперации был убит глава нацистского батальона особого назначения "Чернигов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх