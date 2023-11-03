В зоне СВО был ликвидирован командир украинского батальона спецназа "Чернигов"

ВС России уничтожили командира украинского спецназа Андрея Кудабекова.По сообщению Телеграм-канала "Военкоры русской весны", накануне в зоне спецоперации был убит глава нацистского батальона особого назначения "Чернигов".
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