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Фийон-Майе о турнире в Идре: «Разочарован результатом, но это хорошая гонка в плане ощущений. Я показал неплохой лыжный ход, и это обнадеживает»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе оценил свое выступление на турнире открытия сезона в Идре. Накануне спортсмен занял седьмое место в укороченной индивидуальной гонке.

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