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В Курьинском районе после капитального ремонта открылась школа

В Курьинском районе после капитального ремонта открылась школа

1 сентября школьники и учителя села Усть-Таловка Курьинского района отметили двойной праздник – День знаний и открытие школы после капитального ремонта.

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