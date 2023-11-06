Матвиенко предложила жителям аннексированных регионов Украины потерпеть 10 летЧерез пять, максимум десять лет аннексированные Россией территории Украины превратятся в промышленно развитые и самодостаточные регионы, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.