Матвиенко предложила жителям аннексированных регионов Украины потерпеть 10 летЧерез пять, максимум десять лет аннексированные Россией территории Украины превратятся в промышленно развитые и самодостаточные регионы, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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