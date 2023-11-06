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Новый Нижегородский

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Матвиенко предложила жителям аннексированных регионов Украины...

Матвиенко предложила жителям аннексированных регионов Украины...

Матвиенко предложила жителям аннексированных регионов Украины потерпеть 10 летЧерез пять, максимум десять лет аннексированные Россией территории Украины превратятся в промышленно развитые и самодостаточные регионы, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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