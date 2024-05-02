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«Ливерпуль» хочет подписать Пачо и вернуть защитника в аренду «Айнтрахту» на год

«Ливерпуль» по-прежнему интересуется центральным защитником «Айнтрахта» Вильяном Пачо. Мерсисайдцы намерены приобрести 22-летнего игрока сборной Эквадора по окончании сезона и вернуть его во франкфуртский клуб в аренду на один год.

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