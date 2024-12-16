Призрачная визуализация позволяет ученым следить за растениями, не оказывая на них влияния

Ученым нужно изучать растения для разных хозяйственных целей, в том числе использующиеся для производства биотоплива, — оптимизировать их рост и поддерживать здоровое состояние для максимального повышения урожайности, устойчивости к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям.
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