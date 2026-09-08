Тяжёлый кризис автопрома ФРГ: VW вместо авто планирует выпускать системы ПВО

Немецкий автоконцерн Volkswagen договорился о продаже своего завода в Оснабрюке с последующей поэтапной трансформацией предприятия в объект оборонной промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский: Киев о...
- Эксперт: «вне пол...
- Лондон берёт Цент...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым