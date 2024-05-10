В серверах Apple чипы M2 Ultra пропишутся до конца этого года Несколько дней назад ...

В серверах Apple чипы M2 Ultra пропишутся до конца этого годаНесколько дней назад издание The Wall Street Journal сообщило, что Apple разрабатывает собственные процессоры серверного класса для ускорения задач, связанных с работой искусственного интеллекта.
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