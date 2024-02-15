В ИФХЭ РАН открыли новый подтип нековалентного взаимодействия для соединений технеция и рения

Результаты опубликованы в высокорейтинговом журнале королевского химического общества CrystEngComm. Рентгеноструктурный анализ синтезированных соединений продемонстрировал сложную систему водородных связей, которые могут поддерживать стабильность молекул.
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