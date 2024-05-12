В Telegram появилась функция слежки. Это инструмент под названием Close-Circuit Telegram Vision

В Telegram появился CCTV — инструмент для слежки за местоположением пользователейФункция «Люди рядом» в Telegram, изначально задуманная как способ помочь пользователям находить друг друга в непосредственной близости, стала инструментом для потенциальной слежки через новое приложение Close-Circuit Telegram Vision (CCTV).
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