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В аэропорту Челябинска у пассажира таможенники обнаружили более 1 млн рублей

В аэропорту Баландино сотрудники таможенного поста выявили у 57-летнего пассажира, вылетавшего в Худжанд (Таджикистан), более 1 млн рублей, что превысило допустимую норму вывоза наличных, об этом сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

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