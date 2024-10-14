В аэропорту Челябинска у пассажира таможенники обнаружили более 1 млн рублей

В аэропорту Баландино сотрудники таможенного поста выявили у 57-летнего пассажира, вылетавшего в Худжанд (Таджикистан), более 1 млн рублей, что превысило допустимую норму вывоза наличных, об этом сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
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