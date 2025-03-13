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Россиян призвали не испытывать ложных надежд на возвращение западных автобрендов

Россиян призвали не испытывать ложных надежд на возвращение западных автобрендов

Россиянам не стоит испытывать ложных надежд на возвращение ушедших из страны западных автогигантов. Об этом заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, его слова приводит «Автостат».

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