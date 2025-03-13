Россиян призвали не испытывать ложных надежд на возвращение западных автобрендов

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Россиянам не стоит испытывать ложных надежд на возвращение ушедших из страны западных автогигантов. Об этом заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, его слова приводит «Автостат».