Экс-комик с ТНТ Слепаков* обратился с жалобой в суд

Российский комик Семен Слепаков (признан Минюстом в РФ иностранным агентом), известный по участию в Comedy Club на ТНТ, обратился в Мосгорсуд с жалобой на штраф в размере 30 тысяч рублей, который был наложен на него за нарушение деятельности иноагента.