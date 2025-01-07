Минобороны: ВС РФ нанесли удары по складам и аэродромам ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что ударами Вооруженных сил РФ было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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