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Закон, порядок, государство

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На Курильских островах, на полигонах ВВО состоялись занятия по огневой подготовке

На Курильских островах, на полигонах ВВО состоялись занятия по огневой подготовке

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

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