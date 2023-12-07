На Курильских островах, на полигонах ВВО состоялись занятия по огневой подготовке

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.
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