Турист в Анапе напал на полицейского при задержании за хулиганство

Турист в Анапе напал на полицейского при задержании за хулиганство36-летний приезжий в Анапе надолго запомнит этот вечер, который перестал быть томным, когда он на перекрестке улиц Терской и Краснодарской толкнул знакомую девушку, и та упала, порезав руку.
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