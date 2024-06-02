Турист в Анапе напал на полицейского при задержании за хулиганство

Турист в Анапе напал на полицейского при задержании за хулиганство36-летний приезжий в Анапе надолго запомнит этот вечер, который перестал быть томным, когда он на перекрестке улиц Терской и Краснодарской толкнул знакомую девушку, и та упала, порезав руку.