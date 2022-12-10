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«Ошарашен»: Хазин раскрыл подноготную пресеченного «переворота» в Германии

«Ошарашен»: Хазин раскрыл подноготную пресеченного «переворота» в Германии

Агентство «Москва» | Софья Сандурская Власти Германии объявили о предотвращении вооруженного переворота, который готовили ультраправые силы.

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