В рекламе обяжут показывать только многодетных: рекламщики прокомментировали инициативу ФАС

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. ФАС подготовила законопроект, по которому госорганы при заказе социальной рекламы с изображением семьи с ребенком должны будут показывать благополучную семью минимум с тремя детьми – об этом ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
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