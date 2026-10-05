В рекламе обяжут показывать только многодетных: рекламщики прокомментировали инициативу ФАС

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. ФАС подготовила законопроект, по которому госорганы при заказе социальной рекламы с изображением семьи с ребенком должны будут показывать благополучную семью минимум с тремя детьми – об этом ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источники.