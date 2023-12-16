Равные меры поддержки участникам СВО предложили закрепить законодательно

Бондарев: парламент вместе с МО обсудят равные меры поддержки для участников СВО Члены парламента вместе с Минобороны РФ обсудят вопрос предоставления равных мер поддержки всем участникам специальной военной операции (СВО).
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