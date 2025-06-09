Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Всё таки интересно, а как звучит присяга судебного исполнителя? Даже представить жутко.Торжественная при...
  • Ингерман Ланская
    а почему 16-17-18%, а не 80-85-95% ... что, у кого-то любимые фильмы о "войне" - небесный тихоход, 6 часов после войн...«Активные граждан...
  • Grandad
    На фото гражданин, пришедший к меру на прием. Или кто к кому пришел?Собянин провел ли...

Кряквы, огари и лысухи: у каких водоплавающих птиц появилось потомство в столице

Кряквы, огари и лысухи: у каких водоплавающих птиц появилось потомство в столице

На природных территориях Москвы появились птенцы крякв и огарей. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды отмечают, что в городе обитает более 30 видов водоплавающих птиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх