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Путин: РФ придает большое значение углубленному партнерству с Туркменией

Путин: РФ придает большое значение углубленному партнерству с Туркменией

32-я годовщина независимости отмечается сегодня в Туркмении. С праздником президента страны Сердара Бердымухамедова поздравил российский лидер Владимир Путин, сообщает газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

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