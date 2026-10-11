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Новые стандарты и учебные планы: что изменится в старших классах с 2027/28 учебного года

Новые стандарты и учебные планы: что изменится в старших классах с 2027/28 учебного года

Минпросвещения России анонсировало масштабное обновление рабочих программ по ключевым предметам для 10–11 классов — как на базовом, так и на углублённом уровнях.

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