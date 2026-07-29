Александр Новак поручил усилить контроль и обеспечение топливного рынка

Заместитель председателя правительства Александр Новак направил поручение отраслевым министерствам продолжить мониторинг ценовой ситуации на топливном рынке и обеспечить бесперебойные поставки топлива для всех категорий потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии