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Регионы России

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Александр Новак поручил усилить контроль и обеспечение топливного рынка

Александр Новак поручил усилить контроль и обеспечение топливного рынка

Заместитель председателя правительства Александр Новак направил поручение отраслевым министерствам продолжить мониторинг ценовой ситуации на топливном рынке и обеспечить бесперебойные поставки топлива для всех категорий потребителей.

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