Жена схваченного ВСУ итальянца Ченни заявила о тяжёлом состоянии мужа

Супруга захваченного украинскими формированиями под Купянском в Донецкой народной Республике итальянца Джанни Ченни Екатерина рассказала, что её муж находится в больнице скорой неотложной помощи в Харькове в тяжёлом состоянии.
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