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Китай

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На заседании Политбюро ЦК КПК призвали объединить мощную силу для продвижения национального возрождения

Пекин, 22 декабря /Синьхуа/ -- На заседании Политбюро ЦК КПК по критике и самокритике было подчеркнуто, что, опираясь на достижения в теоретической учебной программе партии, необходимо объединить мощную силу для построения сильного государства и продвижения национального возрождения.

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