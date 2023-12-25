На заседании Политбюро ЦК КПК призвали объединить мощную силу для продвижения национального возрождения

Пекин, 22 декабря /Синьхуа/ -- На заседании Политбюро ЦК КПК по критике и самокритике было подчеркнуто, что, опираясь на достижения в теоретической учебной программе партии, необходимо объединить мощную силу для построения сильного государства и продвижения национального возрождения.