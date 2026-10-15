Испанские власти и налоговые органы выпустили экстренное официальное предупреждение для иностранных туристов и экспатов о сохранении строгих внутренних ограничений на наличные расчёты несмотря на предстоящую реформу финансового регулирования в ЕС в 2027 году.
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