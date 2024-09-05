Теннисист Синнер высказался о своих эмоциях после допингового скандала

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер после победы над представителем России Даниилом Медведевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) раскрыл, с какими чувствами выступает после допингового скандала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии