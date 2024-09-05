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Теннисист Синнер высказался о своих эмоциях после допингового скандала

Теннисист Синнер высказался о своих эмоциях после допингового скандала

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер после победы над представителем России Даниилом Медведевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) раскрыл, с какими чувствами выступает после допингового скандала.

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