Как привести себя в форму после бурного застолья?

Похмелье — тяжелое постинтоксикационное состояние, которое возникает после употребления алкоголя. Во многих странах мира есть свои традиционные рецепты борьбы с нимБольшинство традиционных рецептов борьбы с утренним недомоганием после бурного застолья связаны опять же с едой и питьем.