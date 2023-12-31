Как привести себя в форму после бурного застолья?

Похмелье — тяжелое постинтоксикационное состояние, которое возникает после употребления алкоголя. Во многих странах мира есть свои традиционные рецепты борьбы с нимБольшинство традиционных рецептов борьбы с утренним недомоганием после бурного застолья связаны опять же с едой и питьем.
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