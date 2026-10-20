Праздник 20 октября: чудотворная икона, запреты и приметы на скорую зиму.Во вторник, 20 октября 2026 года, православный мир чтит память святых мучеников Сергия и Вакха, а также празднует день Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление».