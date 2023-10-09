Сколько нужно копить жителям регионов России, чтобы переехать в Тульскую область – анализируем цены на жилье и средние зарплаты | ТСН24

Тульская область входит в ТОП-30 регионов с самым дорогим жильем – чтобы приобрести однокомнатную квартиру в областной столице в 2023 году, необходимо не менее трех миллионов рублей, а двухкомнатное жилье обойдется примерно в пять миллионов.
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