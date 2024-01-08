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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич: «Тренеры кричат, что надо сдваиваться на Таунсе. Я говорю: «Не надо мне помогать». У меня одни из самых сильных ног в НБА»

«Получается играть в защите, потому что я очень сильный. Люди, может, этого и не понимают. У меня одни из самых сильных ног в НБА, я так подозреваю.

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