Подарки судьбы: что нас ждет с 8 по 14 апреля согласно карте Таро Алёна ЮрьеваКак часто мы упускаем важные моменты в жизни из-за нашего собственного эмоционального состояния? С какой легкостью мы пропускаем мимо ушей тихие подсказки судьбы, заслоняясь от них покрывалом наших недовольств и ожиданий? Но что, если на этой неделе Вселенная готова преподнести подарок, который мы так долго искали? Что готовит карта Таро недели, рассказываем в статье Rsute.