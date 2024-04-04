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Подарки судьбы: что нас ждет с 8 по 14 апреля согласно карте Таро

Подарки судьбы: что нас ждет с 8 по 14 апреля согласно карте Таро

Подарки судьбы: что нас ждет с 8 по 14 апреля согласно карте Таро Алёна ЮрьеваКак часто мы упускаем важные моменты в жизни из-за нашего собственного эмоционального состояния? С какой легкостью мы пропускаем мимо ушей тихие подсказки судьбы, заслоняясь от них покрывалом наших недовольств и ожиданий? Но что, если на этой неделе Вселенная готова преподнести подарок, который мы так долго искали? Что готовит карта Таро недели, рассказываем в статье Rsute.

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