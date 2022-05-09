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14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Сейчас всего лишь при помощи одного небольшого устройства мы можем обмениваться мгновенными сообщениями, покупать книги или музыку, получать любую необходимую информацию и многое другое.

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