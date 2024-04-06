Алена Свиридова жалеет, что отдала сына учиться в Канаду

Алена Свиридова выразила сожаление о решении отправить своего старшего сына учиться в Канаду. В интервью шоу «Света вокруг света» российская певица поделилась своими чувствами по поводу того, что она больше не встречается со своим сыном, поскольку он проживает за границей.
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