Алена Свиридова жалеет, что отдала сына учиться в Канаду

Алена Свиридова выразила сожаление о решении отправить своего старшего сына учиться в Канаду. В интервью шоу «Света вокруг света» российская певица поделилась своими чувствами по поводу того, что она больше не встречается со своим сыном, поскольку он проживает за границей.