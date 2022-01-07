В центре Алма-Аты продолжается стрельба

После относительного затишья в ночные часы в центре Алма-Аты вновь слышна стрельба. При этом участников беспорядков не наблюдается, вероятно, представители силовых ведомств перестреливаются с протестующими, захватившими офис одного из телеканалов.
После относительного затишья в ночные часы в центре Алма-Аты вновь слышна стрельба. При этом участников беспорядков не наблюдается, вероятно, представители силовых ведомств перестреливаются с протестующими, захватившими офис одного из телеканалов.
Свежие комментарии