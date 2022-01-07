Журнал «Профиль»

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В центре Алма-Аты продолжается стрельба

В центре Алма-Аты продолжается стрельба

После относительного затишья в ночные часы в центре Алма-Аты вновь слышна стрельба. При этом участников беспорядков не наблюдается, вероятно, представители силовых ведомств перестреливаются с протестующими, захватившими офис одного из телеканалов.

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