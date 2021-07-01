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Казахстан проводит приватизацию в интересах создания «санитарного кордона» вокруг России

Казахстан проводит приватизацию в интересах создания «санитарного кордона» вокруг России

В Казахстане начался третий и окончательный этап приватизации, который должен привести к тому, что стратегические предприятия окажутся в руках западного капитала или придворных олигархов, что еще больше усилит зависимость республики от ЕС и США.

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